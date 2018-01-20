«Барселона» выступила с официальным заявлением по поводу Антуана Гризманна

На официальном сайте «Барселоны» было опубликовано заявление, в котором каталонский клуб обозначил свою позицию относительно слухов в испанских СМИ о возможном переходе в стан сине-гранатовых нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна. Испанский клуб отрицает любые слухи.

«Барселона» настоятельно отрицает информацию, которую публикуют различные СМИ в последнее время, относительно игрока «Атлетико» Антуана Гризманна и его якобы возможного перехода в наш клуб. «Барселона» возражает против этих действий СМИ и в очередной раз сообщает о полном уважении к клубу «Атлетико», — говорится в сообщении пресс-службы каталонцев.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Барселона»