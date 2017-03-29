«Барселона» возобновит переговоры по новому контракту Лионеля Месси

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Лео Месси

Руководство «Барселоны» по-прежнему надеется удержать в команде Лионеля Месси, чей контракт истекает летом 2018 года. В мае каталонцы намерены возобновить переговоры о новом соглашении.

В декабре прошлого года вице-президент «Барселоны» Хорди Местре сообщил, что договорённость с 29-летним аргентинцем должна быть достигнута до конца первого квартала текущего года, но раньше мая ясность не наступит. Несмотря на то, что переговоры затянулись, в клубе настроены оптимистично. «Барселона» готова предложить Лионелю Месси контракт на сумму € 35 млн за сезон.

В текущем сезоне Лионель Месси провел за «Барселону» 40 игр во всех турнирах и забил 41 мяч.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca

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Владимир Шевелев

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