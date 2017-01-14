«Барселона» уволила директора, «Спартак» расторг контракт с Ромуло и готовится к трансферу Самедова. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 13 января.

1. «Зенит» откроет новый стадион матчем с «Тереком» или «Краснодаром»

2. Директор «Барселоны» был уволен из команды после высказывания о Лионеле Месси

3. «Спартак» расторг контракт с Ромуло, игрок перешел во «Фламенго»

4. Али Гаджибеков стал игроком «Крыльев Советов»

5. В субботу Александр Самедов должен пройти медобследование перед переходом в «Спартак»

6. История игрушек. Андрей Вдовин — о падении «Томи» и «Анжи»

7. Лис из пустыни. Как Рияд Марез стал лучшим игроком Африки

Фото: Global Look Press