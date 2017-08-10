«Барселона» улучшила предложение по Дембеле

«Барселона» отправила в адрес дортмундской «Боруссии» второй официальный запрос по поводу трансфера нападающего Усмана Дембеле. Каталонцы увеличили свое предложение.

Сегодня немецкий клуб официально объявил, что отказался продавать Дембеле в «Барселону». По данным источника, сине-гранатовые изначально пытались приобрести игрока за 70 миллионов евро. Каталонцы моментально улучшили предложение и сейчас готовы отдать за форварда 90 млн и еще 40 миллионов в виде бонусов.

Дембеле согласовал условия личного контракта с «Барсой» и не вышел на тренировку «Боруссии», надеясь таким образом ускорить переговоры между клубами. Усман перешел в «Боруссию» в 2016 году из «Ренна». В составе дортмундской команды он принял участие в 50 матчах, в которых забил 10 голов и сделал 22 голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»