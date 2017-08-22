«Барселона» требует от Неймара 9,5 млн евро за нарушение условий контракта

«Барселона» объявила, что подала жалобу в Королевскую испанскую федерацию футбола на перешедшего в «ПСЖ» нападающего Неймара.
Каталонский клуб утверждает, что бразилец должен выплатить сине-гранатовым € 9,5 млн за нарушение условий контракта. Если Неймар не сможет выплатить эту сумму, то это должен сделать «ПСЖ», утверждает «Барселона».
Трансфер Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро — самый крупный в истории мирового футбола. В двух матчах за парижан бразилец уже забил 3 гола и четыре раза ассистировал партнерам.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Барселоны»