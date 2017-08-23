«Барселона» собирается купить Филиппе Коутиньо за 138 миллионов евро

Руководство «Барселоны» продолжает попытки приобрести полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Каталонцы подготовили новое предложение по трансферу бразильца.
По некоторым данным, сине-гранатовые готовы заплатить 138 миллионов евро, 101 миллион из которых испанцы могут отдать сразу.
Ранее сообщалось, что «Барселона» отказалась от покупки бразильского игрока после несогласия «Ливерпуля» на условия сине-гранатовых. Последнее предложение топ-клуба по Коутиньо составляло 129 миллионов евро.
Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports