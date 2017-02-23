«Барселона», «Реал» и «Манчестер Сити» проявляют интерес к Киллиану Мбаппе

Несколько топ-клубов заинтересованы в покупке полузащитника «Монако» Килиана Мбаппе. В число этих команд входят «Барселона», «Реал» «Манчестер Сити», «Арсенал» и дортмундская «Боруссия».

«Манчестер Сити» и «Арсенал» пытались приобрести игрока еще прошлым летом, но тогда француз предпочел остаться в «Монако».

Известно, что горожане минувшем летом предлагали за Мбаппе 40 млн фунтов стерлингов.

Сейчас стоит ожидать, что французский клуб будет требовать за 18-летнего футболиста сумму отступных больше, чем от продажи Антони Марсьяля в «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне на счету Мбаппе 26 матчей и 12 голов во всех турнирах.

Фото: Global Look Press

Источник: Independent