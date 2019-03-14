«Барселона» разгромила «Лион», «Ливерпуль» выбил «Баварию» из розыгрыша Лиги чемпионов. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 13 марта.
1. «Барселона» забила пять голов «Лиону», «Ливерпуль» обыграл «Баварию» на «Альянц Арене»
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответные матчи.
2. Федор Чалов признан лучшим игроком 19-го тура РПЛ
В матче против «Рубина» (3:0) нападающий ЦСКА забил гол и отдал одну результативную передачу.
3. Самюэль Жиго возобновил тренировки в общей группе «Спартака»
Французский защитник травмировал колено в начале сентября.
4. Представители Мауро Икарди провели переговоры с «Наполи»
Также в услугах форварда «Интера» заинтересован «Ювентус».
5. «Бешикташ» не платит Лоруису Кариусу на протяжении 4-х месяцев
Немецкий голкипер намерен судиться с турецким клубом.
Фото: Global Look Press