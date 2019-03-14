«Барселона» разгромила «Лион», «Ливерпуль» выбил «Баварию» из розыгрыша Лиги чемпионов. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 13 марта.

1. «Барселона» забила пять голов «Лиону», «Ливерпуль» обыграл «Баварию» на «Альянц Арене»

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответные матчи.

2. Федор Чалов признан лучшим игроком 19-го тура РПЛ 

В матче против «Рубина» (3:0) нападающий ЦСКА забил гол и отдал одну результативную передачу.

3. Самюэль Жиго возобновил тренировки в общей группе «Спартака»

Французский защитник травмировал колено в начале сентября.

4. Представители Мауро Икарди провели переговоры с «Наполи»

Также в услугах форварда «Интера» заинтересован «Ювентус». 

5. «Бешикташ» не платит Лоруису Кариусу на протяжении 4-х месяцев 

Немецкий голкипер намерен судиться с турецким клубом.

Фото: Global Look Press

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