«Барселона» разгромила «Челси», «Динамо» подтвердило отставку генерального директора, стала известная сумма неустойки Роберто Манчини в случае увольнения. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 14 марта.

1. Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответные матчи

«Барселона» разгромила «Челси», «Бавария» снова победила «Бешикташ».

2. «Зенит» выплатит Роберто Манчини неустойку 9 млн евро в случае увольнения итальянца

Контракт Манчини с петербургской командой истекает в конце сезона-2019/20.

3. Московское «Динамо» подтвердило отставку генерального директора

Также сообщается, что клуб не может договориться с ВТБ об условиях аренды нового стадиона.

4. Немецкий футбольный союз выступил против бойкота ЧМ-2018

Президент организации выразил мнение, что такая мера не пойдет на пользу никому.

5. Исполнительный директор «Атлетико» не прошел таможенный осмотр в Шереметьево

Мигель Анхель Хиль Марин провел ночь в гостинице в транзитной зоне из-за утери паспорта.

Фото: Global Look Press

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