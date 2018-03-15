«Барселона» разгромила «Челси», «Динамо» подтвердило отставку генерального директора, стала известная сумма неустойки Роберто Манчини в случае увольнения. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 14 марта.
1. Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответные матчи
«Барселона» разгромила «Челси», «Бавария» снова победила «Бешикташ».
2. «Зенит» выплатит Роберто Манчини неустойку 9 млн евро в случае увольнения итальянца
Контракт Манчини с петербургской командой истекает в конце сезона-2019/20.
3. Московское «Динамо» подтвердило отставку генерального директора
Также сообщается, что клуб не может договориться с ВТБ об условиях аренды нового стадиона.
4. Немецкий футбольный союз выступил против бойкота ЧМ-2018
Президент организации выразил мнение, что такая мера не пойдет на пользу никому.
5. Исполнительный директор «Атлетико» не прошел таможенный осмотр в Шереметьево
Мигель Анхель Хиль Марин провел ночь в гостинице в транзитной зоне из-за утери паспорта.
Фото: Global Look Press