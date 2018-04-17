«Барселона» рассматривает хавбека «Лацио» Луиса Альберто как замену Иньесте

Автор: Михаил Серебряков 0

Luis Alberto

«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику римского «Лацио» Луису Альберто. Каталонский клуб может попытаться купить футболиста в летнее трансферное окно.

Как сообщают итальянские СМИ сине-гранатовые рассматривают Альберто в качестве замены полузащитнику команды Андресу Иньесте, который с большой вероятностью покинет клуб в летнее трансферное окно и присоединится к одному из клубов китайской Суперлиги или MLS.

В сезоне-2012/13 «Барселона» брала Альберто в аренду у «Севильи», однако не стала выкупать его контракт. Тогда в составе второй команды сине-гранатовых испанец отметился 11 голами в 38 матчах.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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