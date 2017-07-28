«Барселона» провела переговоры с Мбаппе

Автор: Владимир Шевелев 0

Килиан Мбаппе

«Барселона» не оставляет попыток приобрести нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. Прошел новый этап переговоров.

Сообщается, что каталонцы встретились с представителями 18-летнего форварда. «Барса» ищет замену нападающего Неймара, который близок к переходу в ПСЖ. На встрече было объявлено, что француз не давал согласия на переход в «Реал» и готов пойти на трансфер лишь в тот клуб, который даст гарантии игры в стартовом составе.

В минувшем сезоне Килиан Мбаппе провел за «Монако» 29 матчей в Лиге 1, забил 15 мячей и отдал одиннадцать голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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