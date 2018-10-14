«Барселона» просматривает Кшиштофа Пентека и готова вступить в борьбу за него

«Барселона» готова включиться в борьбу за нападающего «Дженоа» Кшиштофа Пентека. Представитель каталонского клуба Арьедо Брайда уже просматривал 23-летнего форварда и продолжит наблюдение за ним.
«Барселона» не будет торопиться с подписанием поляка и намерена подробнее изучить его выступление.
Пентек на старте сезона забил 9 голов в 7 матчах серии А и лидирует в гонке бомбардиров.
Ранее сообщалось, что «Дженоа» хочет выручить на его продаже 60 миллионов евро.
Фото: Global Look Press
Источник: Football Espana