«Барселона» просматривает Кшиштофа Пентека и готова вступить в борьбу за него

Автор: Евгений Морозов 0

«Барселона» готова включиться в борьбу за нападающего «Дженоа» Кшиштофа Пентека. Представитель каталонского клуба Арьедо Брайда уже просматривал 23-летнего форварда и продолжит наблюдение за ним.

«Барселона» не будет торопиться с подписанием поляка и намерена подробнее изучить его выступление.

Пентек на старте сезона забил 9 голов в 7 матчах серии А и лидирует в гонке бомбардиров.

Ранее сообщалось, что «Дженоа» хочет выручить на его продаже 60 миллионов евро.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Espana

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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