«Барселона» предложила пожизненный контракт Серджи Роберто

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Серхио Роберто

Руководство «Барселоны» не хочет расставаться с полузащитником и предлагает ему подписать контракт до конца карьеры.

В ответ на это агент футболиста сделал встречное предложение клубу, которое в данный момент находится на рассмотрении. Нынешний договор Серджи Роберто с «сине-гранатовыми» действует до июня 2019 года.

«Существуют разногласия между желаниями клуба и игрока, но все решаемо. Надеемся, что в ближайшие недели контракт будет продлен», – сообщил источник в стане «блауграна».

Серджи Роберто — уроженец Каталонии и воспитанник «Барселоны». За первую команду выступает с 2011 года.

Фото: Global Look Press
Источник: AS

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