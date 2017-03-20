«Барселона» предложила Массимилиано Аллегри контракт на 3 года и зарплату 8,5 млн евро

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Аллегри

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может летом сменить Луиса Энрике в «Барселоне». Стали известны подробности возможного контракта.

Представители каталонского клуба провели уже несколько тайных встреч с 49-летним итальянским специалистом, в том числе перед обоими матчами с «Порту» в Лиге чемпионов.

Аллегри предложен трехлетний контракт с зарплатой 8,5 миллиона евро в год. Тренер уже сообщил «Ювентусу» о нежелании продлевать соглашение.

Пока в «Барселоне» еще не закончены внутренние дебаты по поводу кандидатуры нового главного тренера. Есть вариант с назначением ассистента Луиса Энрике – Хуана Карлоса Унсуэ.

Ранее сообщалось, что Аллегри может сменить Арсена Венгера в «Арсенале».

Фото: Global Look Press
Источник: Premium Sport HD

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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