«Барселона» предложила Лео Месси новый контракт с окладом в 30 миллионов евро

Эпопея с новым соглашением Лионеля Месси подходит к концу. Боссы «сине-гранатовых» готовы раскошелиться.

Руководство «Барселоны» предложило нападающему Лионелю Месси новый контракт, рассчитанный до 2021 года. По этому соглашению аргентинец будет зарабатывать 30 миллионов евро за сезон. Действующее соглашение с 29-летним игроком истекает летом 2018 года.

В текущем сезоне Лионель Месси отыграл за «Барселону» 49 матчей во всех турнирах. В его активе 51 гол и 18 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: AS

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»