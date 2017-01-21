«Барселона» предложила Ивану Ракитичу новый контракт

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Ракитич

Полузащитник «Барселоны» Иван Рактич близок к продлению контракта с командой. Клуб предложил хорвату соглашение, рассчитанное до 30 июня 2022 года.

Футболисту осталось принять решение, устраивают ли его предложенные условия.

Напомним, действующий контракт игрока с клубом истекает летом 2019 года. Ранее сам хавбек отметил, что не хочет покидать «Барселону».

В нынешнем сезоне Ракитич провел за каталонцев в Примере 13 матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Tribalfootball

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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