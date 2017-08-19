«Барселона» предложила € 30 млн евро за полузащитника «Ниццы» Сери

Автор: Евгений Морозов 0

Полузащитник «Ниццы» Жан-Мишель Сери может перейти в «Барселону». Сине-гранатовые предложили € 30 млн за ивуарийского хавбека.

Каталонский клуб ведет переговоры с братом 26-летнего футболиста, который является его агентом. Сообщается, что «Барселона» уже имеет соглашение с Сери.

Сери выступает за «Ниццу» с лета 2015 года. В составе французской команды полузащитник провел 84 матча, забил 10 мячей и сделал 17 голевых передач.

«Барселона» в это трансферное окно хочет приобрести Филиппе Коутиньо («Ливерпуль») и Усмана Дембеле («Боруссия» Д), но пока не может договориться с их клубами.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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