«Барселона» пожалуется УЕФА на «ПСЖ» в случае трансфера Неймара

Руководство «Барселоны» планирует подать жалобу на «Пари Сен-Жермен» в УЕФА, если парижане выкупят форварда Неймара за 222 миллиона евро. «Барселона» пожалуется на нарушение «ПСЖ» правил финансового фэйр-плей (ФФП).

Каталонцы полагают, что ни у одного клуба нет средств на приобретение Неймара за такую сумму. А обращение парижан к французским банкам будет считаться нарушением ФФП.

Таким образом, «Барселона» присоединится к инициативе Ла Лиги, глава которой Хавьер Тебас пообещал обратиться в УЕФА и европейские суды.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» нужно продать игроков на 110 миллионов евро, чтобы не нарушить фэйр-плей после покупки Неймара.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo