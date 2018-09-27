«Барселона» повторила антирекорд 32-летней давности, Александр Кокорин забил гол впервые с февраля. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Александр Кокорин

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 26 сентября.

1. «Зенит» разгромил «Волгарь», «Ахмат» победил «СКА-Хабаровск» в драматичном матче

Кубок России. 1/16 финала — результаты матчей.

2. Александр Кокорин забил гол впервые после травмы

Для 27-летнего форварда этот гол стал первым с февраля.

3. «Ювентус» — первый клуб, который достиг отметки в 1000 домашних побед в Серии А

Туринцы в 6-м туре чемпионата Италии принимали на своем поле «Болонью».

4. «Барселона» повторила антирекорд 32-летней давности

Каталонцы в 6-м туре чемпионата Испании уступили на выезде «Леганесу». 

5. Миши Батшуайи — первый игрок в 21-м веке, забивший в 4-х разных чемпионатах

Белгийский форвард забивал в чемпионатах Англии, Германии, Франции и Испании.

Фото: Сергей Дроняев

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