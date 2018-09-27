«Барселона» повторила антирекорд 32-летней давности, Александр Кокорин забил гол впервые с февраля. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 26 сентября.
1. «Зенит» разгромил «Волгарь», «Ахмат» победил «СКА-Хабаровск» в драматичном матче
Кубок России. 1/16 финала — результаты матчей.
2. Александр Кокорин забил гол впервые после травмы
Для 27-летнего форварда этот гол стал первым с февраля.
3. «Ювентус» — первый клуб, который достиг отметки в 1000 домашних побед в Серии А
Туринцы в 6-м туре чемпионата Италии принимали на своем поле «Болонью».
4. «Барселона» повторила антирекорд 32-летней давности
Каталонцы в 6-м туре чемпионата Испании уступили на выезде «Леганесу».
5. Миши Батшуайи — первый игрок в 21-м веке, забивший в 4-х разных чемпионатах
Белгийский форвард забивал в чемпионатах Англии, Германии, Франции и Испании.
Фото: Сергей Дроняев