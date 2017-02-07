«Барселона» поспорит с «МЮ» за Виктора Линделефа

Защитником лиссабонской «Бенфики» заинтересовались сразу два топ-клуба. Сначала «Манчестер Юнайтед», а теперь в борьбу за футболиста включилась «Барселона».

«Барселона» теперь является потенциальным клубом, в который может перейти шведский защитник. В летнее трансферное окно «Барса» постарается приобрести защитника «Бенфики».

Отметим, что «красные дьяволы» пытались подписать Линделефа в зимнее трансферное окно. Однако, этого сделать не удалось. Правда, «Манчестер» летом попробует еще раз подписать футболиста.

В 19 матчах чемпионата Португалии Виктор не отметился результативными действиями. «Бенфика» на 3 очка опережает «Порту».

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com