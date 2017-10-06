«Барселона» подписала с Иньестой контракт до конца карьеры

«Барселона» объявила о продлении контракта с полузащитника Андресом Иньестой. Каталонский клуб подписал с 33-летним хавбеком бессрочный контракт – до конца его карьеры.

Иньеста выступает за каталонский клуб с 2002 года. За это время хавбек провел 639 матчей, в которых отметился 55 голами.

Действующее соглашение 33-летнего футболиста с испанским грандом в силе до лета 2018 года. В текущем сезоне Иньеста провёл в чемпионате Испании шесть матчей.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Барселоны»