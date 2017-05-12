«Барселона» подписала новый контракт с Марком-Андре тер Штегеном

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Марк-Андре тер Штеген

Голкипер Марк-Андре тер Штеген договорился с «Барселоной» о новом контракте. Немец должен стать основным вратарем «сине-гранатовых» на долгие годы.

О продлении сотрудничества вскоре будет объявлено официально. Новый контракт рассчитан до лета 2022 года. В «Барселоне» верят, что нашли в лице тер Штегена футболиста, который займет вратарскую позицию на многие сезоны. В клубе немца считают одним из лучших голкиперов мира.

В текущем сезоне Марк-Андре тер Штеген провел за «Барселону» 34 матча в Примере, пропустил 30 голов и 13 игр сыграл «на ноль».

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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