«Барселона» подписала новый контракт с Марком-Андре тер Штегеном

Голкипер Марк-Андре тер Штеген договорился с «Барселоной» о новом контракте. Немец должен стать основным вратарем «сине-гранатовых» на долгие годы.

О продлении сотрудничества вскоре будет объявлено официально. Новый контракт рассчитан до лета 2022 года. В «Барселоне» верят, что нашли в лице тер Штегена футболиста, который займет вратарскую позицию на многие сезоны. В клубе немца считают одним из лучших голкиперов мира.

В текущем сезоне Марк-Андре тер Штеген провел за «Барселону» 34 матча в Примере, пропустил 30 голов и 13 игр сыграл «на ноль».

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»