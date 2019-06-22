«Барселона» планирует заполучить и Неймара, и Антуана Гризманна

Автор: Евгений Морозов 0

Испанские СМИ обладают информацией, что «Барселона» ведет работу по приобретению форвардов Антуана Гризманна и Неймара. Игроки не являются альтернативой друг друга – каталонцы хотят купить обоих.

Видеть обоих футболистов в клубе желает президент Жозеп Бартомеу. Суммарная рыночная стоимость Неймара и Гризманна – 310 миллионов евро.

Ранее в «Атлетико» сообщали, что вопрос с трансфером Гризманна в «Барселону» уже решен.

Неймар уже дал понять, что желает покинуть «ПСЖ».

Бразилец ушел во французский клуб именно из «Барселоны».

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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