«Барселона» планирует заполучить и Неймара, и Антуана Гризманна

Испанские СМИ обладают информацией, что «Барселона» ведет работу по приобретению форвардов Антуана Гризманна и Неймара. Игроки не являются альтернативой друг друга – каталонцы хотят купить обоих.
Видеть обоих футболистов в клубе желает президент Жозеп Бартомеу. Суммарная рыночная стоимость Неймара и Гризманна – 310 миллионов евро.
Ранее в «Атлетико» сообщали, что вопрос с трансфером Гризманна в «Барселону» уже решен.
Неймар уже дал понять, что желает покинуть «ПСЖ».
Бразилец ушел во французский клуб именно из «Барселоны».
Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es