«Барселона» определилась с летним трансферным приоритетом

В межсезонье каталонцы планируют перетряхнуть состав. Главной целью является игрок «Валенсии» Жоау Канселу.

Каталонский клуб считает приоритетной задачей трансфер латераля «Валенсии» Жоау Канселу. «Барселона» постарается купить футболиста по окончании сезона.

Слухи связывали с каталонским клубом защитника «Арсенала» Эктора Беллерина. Однако трансферная стоимость этого футболиста слишком велика. «Арсенал» может запросить за него не меньше 50 миллионов евро. Помимо Канселу, в шорт-лист входит защитник «Монако» Джибриль Сидибе.

Отмечается, что «Барселона» не намерена осуществлять трансферы до того, как будет назначен новый главный тренер. Луис Энрике покинет каталонскую команду по окончании сезона.

В текущем сезоне «Барселона» с 63 очками занимает второе место в чемпионате Испании после 28 игр.

Жоау Канселу провел за «Валенсию» 27 матчей в Примере и отметился двумя голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca