«Барселона» одной ногой в полуфинале ЛЧ, а «Ливерпуль» громит «Ман Сити». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 4 апреля.
1. Лига чемпионов. 1/4 финала, первые матчи
«Барселона» разгромила «Рому», «Ливерпуль» без труда взял верх над «Манчестер Сити».
2. Кубок России. 1/4 финала. «Спартак» побеждает «Крылья Советов»
В перенесенном четвертьфинале кубка России встречались «Крылья Советов» и «Спартак».
3. Экс-тренер «Челси» Рэй Уилкинс умер после перенесенного инфаркта
61-летний англичанин упал и ударился головой после того, как у него остановилось сердце.
4. Давид Розегнал объявил о завершении карьеры
Он объяснил свое решение желанием сосредоточиться на семейной жизни.
5. Американцы лидируют среди иностранных болельщиков по спросу на авиабилеты в Россию
В частности, среди панамцев интерес к поездкам в столицу вырос почти в 25 раз.
Фото: Global Look Press