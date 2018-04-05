«Барселона» одной ногой в полуфинале ЛЧ, а «Ливерпуль» громит «Ман Сити». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 4 апреля.

1. Лига чемпионов. 1/4 финала, первые матчи

«Барселона» разгромила «Рому», «Ливерпуль» без труда взял верх над «Манчестер Сити».

2. Кубок России. 1/4 финала. «Спартак» побеждает «Крылья Советов»

В перенесенном четвертьфинале кубка России встречались «Крылья Советов» и «Спартак».

3. Экс-тренер «Челси» Рэй Уилкинс умер после перенесенного инфаркта

61-летний англичанин упал и ударился головой после того, как у него остановилось сердце.

4. Давид Розегнал объявил о завершении карьеры

Он объяснил свое решение желанием сосредоточиться на семейной жизни.

5. Американцы лидируют среди иностранных болельщиков по спросу на авиабилеты в Россию

В частности, среди панамцев интерес к поездкам в столицу вырос почти в 25 раз.

Фото: Global Look Press

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