«Барселона» обжалует решение по Неймару в спортивном трибунале Испании

«Барселона» сообщила, что будет обжаловать решение по делу нападающего Неймара в спортивном трибунале Испании. Бразилец был дисквалифицирован на три матча.

Ранее апелляционный комитет Королевской испанской футбольной федерации отклонил протест «Барселоны» на дисквалификацию форварда.

Бразилец был дисквалифицирован на три игры Примеры за ироничные аплодисменты в сторону арбитра после своего удаления в матче 31-го тура чемпионата Испании с «Малагой» (0:2).

Неймар, уже пропустивший поединок с «Реалом Сосьедад» (2:3), рискует пропустить две встречи сине-гранатовых: с мадридским «Реалом» (23 апреля) и «Осасуной» (26 апреля).

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Барселоны»