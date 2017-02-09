«Барселона» обжалует решение по дисквалификации Луиса Суареса

Луиса Суареса дисквалифицировали на два матча из-за удаления в матче Кубка Испании против мадридского «Атлетико». Руководство каталонского клуба решило обжаловать данное решение.

Судейский комитет Королевского испанского футбольного союза принял решение дисквалифицировать форварда «Барселоны» Луиса Суареса на два матча за удаление в игре с «Атлетико». Один матча уругваец получил за неприличное поведение.

Представители «сине-гранатовых» подали официальную апелляцию по этому поводу.

Отметим, что данная дисквалификация распространяется только на Кубок Испании.

Финал пройдет 27 мая. В этом матче «Барса» сыграет с «Алавесом». Место проведения финала пока неизвестно.

В Ла Лиге «Барселона» идет на втором месте, «Алавес» на двенадцатом.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Барселоны»