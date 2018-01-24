«Барселона» объявила о трансфере Маскерано в «Хэбэй Чайна Форчун»

Полузащитник «Барселоны» Хавьер Маскерано продолжит карьеру в чемпионате Китая. 33-летний аргентинец пополнил состав «Хэбэй Чайна Форчун».

Ранее «Барселона» объявила об уходе Маскерано после 7,5 лет в клубе. За это время Маскерано, перешедший в «Барселону» летом 2010 года из «Ливерпуля», завоевал в составе «сине-гранатовых» 18 титулов: четыре «золота» национального первенства, четыре Кубка Испании, четыре Суперкубка страны, а также по две победы в Лиге чемпионов, в Суперкубке УЕФА и на клубных чемпионатах мира. Всего «Хефесито», как Маскерано прозвали за лидерские качества, провел за «Барсу» 334 матча во всех официальных соревнованиях (среди иностранцев он уступает по данному показателю только Лео Месси, Филиппу Коку и Даниэлу Алвесу) и забил 1 мяч — с пенальти в ворота «Осасуны».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Барселоны»