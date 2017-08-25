«Барселона» объявила о переходе Усмана Дембеле

Автор: Владимир Шевелев 0

Усман Дембеле

Эпопея завершена! «Барса» официально объявила о переходе из дортмундской «Боруссии» французского форварда Усмана Дембеле.

Сумма трансфера составила 105 миллионов евро плюс бонусы. 20-летний футболист подпишет с каталонским клубом пятилетний контракт. Сумма отступных составит 400 миллионов евро. Дембеле прибудет в Барселону в воскресенье, а в понедельник пройдет медицинский осмотр и подпишет контракт.

В «Боруссию» Дембеле перешел летом прошлого года за 15 миллионов. В составе дортмундской команды он провёл 50 матчей, забил 10 голов и сделал 22 голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Барселоны»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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