«Барселона» не проигрывает в Примере 31 матч подряд

В 24-м туре испанской Примеры «Барселона» на выезде переиграла «Эйбар» (2:0). Это повторение рекорда.

Таким образом, каталонцы повторили клубный рекорд – их серия без поражений в чемпионате Испании насчитывает 31 матч (7 побед в конце прошлого сезона, а также 19 побед и 5 ничьих в нынешнем сезоне).

«Барселона» выдала такую же серию при Пепе Гвардиоле (2010-2011).

Рекорд примеры принадлежит «Реал Сосьедаду» — клуб не проигрывал 39 встречи подряд (1979-1980).

Фото: Global Look Press

Источник: еженедельник «Футбол»