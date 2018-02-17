«Барселона» не проигрывает в Примере 31 матч подряд

В 24-м туре испанской Примеры «Барселона» на выезде переиграла «Эйбар» (2:0). Это повторение рекорда.
Таким образом, каталонцы повторили клубный рекорд – их серия без поражений в чемпионате Испании насчитывает 31 матч (7 побед в конце прошлого сезона, а также 19 побед и 5 ничьих в нынешнем сезоне).
«Барселона» выдала такую же серию при Пепе Гвардиоле (2010-2011).
Рекорд примеры принадлежит «Реал Сосьедаду» — клуб не проигрывал 39 встречи подряд (1979-1980).
Фото: Global Look Press
Источник: еженедельник «Футбол»