«Барселона» не будет покупать Матейса де Лигта

«Барселона» отказалась от трансфера капитана «Аякса» Матейса де Лигта. В каталонском клубе подсчитали, что общие затраты на эту сделку превысят 200 миллионов евро.

В эту сумму входят компенсация за переход, зарплата голландца, бонусы и комиссионные агенту Мино Райоле.

«Барса» не намерена столько тратить на центрального защитника, поскольку эта позиция не нуждается в срочном усилении.

Ранее стало известно, что де Лигт склоняется к продолжению карьеры в «Ювентусе».

Фото: Global Look Press

Источник: Marca