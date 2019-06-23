«Барселона» не будет покупать Матейса де Лигта

Автор: Евгений Морозов 0

«Барселона» отказалась от трансфера капитана «Аякса» Матейса де Лигта. В каталонском клубе подсчитали, что общие затраты на эту сделку превысят 200 миллионов евро.

В эту сумму входят компенсация за переход, зарплата голландца, бонусы и комиссионные агенту Мино Райоле.

«Барса» не намерена столько тратить на центрального защитника, поскольку эта позиция не нуждается в срочном усилении.

Ранее стало известно, что де Лигт склоняется к продолжению карьеры в «Ювентусе».

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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