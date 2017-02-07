«Барселона» намерена приобрести Бернарду Силву

Полузащитник «Монако» заинтересовал «Барселону». На матче «Монако» — «Ницца» присутствовал спортивный директор каталонского клуба, который наблюдал за португальцем.

«Барселона» заинтересована в услугах португальского полузащитника, так как ищет замену Арда Турану. Это связано с тем, что турецкий футболист, в летнее трансферное окно, может покинуть клуб.

Отметим, что к Силве имел интерес и «Манчестер Юнайтед». 70 миллионов евро «МЮ» хотел заплатить за хавбека «монегасков». Transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне забил 5 мячей и отдал 7 голевых передач в матчах Лиги 1. Еще три гола Силва забил в Лиге чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundodeportivo