«Барселона» может обменять Ивана Ракитича на Филиппе Коутиньо

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Коутиньо

Руководство «Барселоны» заинтересовано в приобретении полузащитника «Ливерпуля» Филиппие Коутиньо. Каталонский клуб готов обменять хавбека Ивана Ракитича на 24-летнего бразильца.

Напомним, ранее сообщалось, что каталонский клуб уже начал переговоры о переходе футболиста.

В нынешнем сезоне Коутиньо провел за «Ливерпуль» в АПЛ 22 матча, в которых забил шесть голов и сделал пять результативных передач. В активе Ракитича в Примере – 23 встречи, пять забитых мячей и один голевой пас.

Фото: Global Look Press
Источник: Skysports

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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