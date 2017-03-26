«Барселона» может обменять Ивана Ракитича на Филиппе Коутиньо

Руководство «Барселоны» заинтересовано в приобретении полузащитника «Ливерпуля» Филиппие Коутиньо. Каталонский клуб готов обменять хавбека Ивана Ракитича на 24-летнего бразильца.
Напомним, ранее сообщалось, что каталонский клуб уже начал переговоры о переходе футболиста.
В нынешнем сезоне Коутиньо провел за «Ливерпуль» в АПЛ 22 матча, в которых забил шесть голов и сделал пять результативных передач. В активе Ракитича в Примере – 23 встречи, пять забитых мячей и один голевой пас.
Фото: Global Look Press
Источник: Skysports