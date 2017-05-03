«Барселона» конкурирует с «Реалом» в борьбе за Тео Эрнандеса

«Реал» и «Барселона» продолжают вести борьбу за трансфер левого защитника «Атлетико» Тео Эрнандеса. Сейчас он выступает на правах аренды за «Алавес».

Мадридцы первыми выразили готовность заплатить 24 миллиона евро отступных за 19-летнего игрока и предложили ему подписать пятилетний контракт на 35 миллионов евро до вычета налогов.

«Барселона» сперва повторила это предложение, а теперь, встретившись с агентом Эрнандеса, улучшила условия личного контракта – 6 лет с зарплатой 3,5 миллиона евро в год после уплаты налогов. Подоходный налог в Испании составляет 45%, поэтому предложение каталонцев более выгодное в финансовом плане.

Агент футболиста Мануэль Гарсия Килон советует ему перейти в «Барселону», где будущее левого защитника Жорди Альбы под вопросом, в то время как с Марсело в Мадриде ему будет труднее конкурировать. Однако Эрнандес намерен придерживаться устной договоренности с «Реалом». Представители «Барселоны» пока сумели лишь убедить игрока не спешить подписывать это соглашение. В «Реале» же уверены, что Эрнандес сдержит слово и подпишет оговоренный контракт.

В текущем сезоне Тео Эрнандес провел за «Алавес» 30 матчей в Примере и сделал четыре голевых передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: As

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»