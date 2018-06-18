«Барселона» интересуется Сергеем Милинковичем-Савичем

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич попал в сферу интересов «Барселоны». Ранее сообщалось об интересе к Сергею со стороны «Реала».
По информации СМИ, каталонцы следят за выступлениями 23-летнего хавбека сборной Сербии и готовы включиться в борьбу за него.
«Лацио» требует за игрока минимум 110 млн евро, «Барселона»может предложить такие деньги после того, как сорвался переход нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.
В завершившимся сезоне футболист сыграл в 35 матчах, забил 12 голов и отдал 4 голевых паса.
Фото: Globak Look Press
Источник: Football Espana