«Барселона» интересуется Сергеем Милинковичем-Савичем

Автор: Михаил Серебряков 0

Sergej Milinković-Savić

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич попал в сферу интересов «Барселоны». Ранее сообщалось об интересе к Сергею со стороны «Реала».

По информации СМИ, каталонцы следят за выступлениями 23-летнего хавбека сборной Сербии и готовы включиться в борьбу за него.

«Лацио» требует за игрока минимум 110 млн евро, «Барселона»может предложить такие деньги после того, как сорвался переход нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

В завершившимся сезоне футболист сыграл в 35 матчах, забил 12 голов и отдал 4 голевых паса.

Фото: Globak Look Press
Источник: Football Espana

 

 

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