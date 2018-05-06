«Барселона» и «Реал» сыграли вничью в «Эль-Класико»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Барселона-Реал

«Барселона» и «Реал» поделили очки в очередном «Эль-Класико». Каталонцы продолжают свою беспроигрышную серию в Ла Лиге.

Ла Лига. 36-й тур
БАРСЕЛОНА — РЕАЛ — 2:2 (1:1). 
Барселона. 6 мая.
Стадион «Камп Ноу». 97939 зрителей.
Судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания).
«Барселона»: Тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Роберто, Ракитич, Коутиньо (Семеду, 46), Бускетс, Иньеста (Паулиньо, 58), Л. Суарес (Алькасер, 90), Месси.
«Реал»: Навас, Начо (Васкес, 68), Марсело, Варан, Рамос, Каземиро, Кроос (Ковачич, 84), Модрич, Роналду (Асенсио, 46), Бензема, Бэйл.
Голы: 1:0 — Л. Суарес (10), 1:1 — Роналду (14), 2:1 — Месси (52), 2:2 — Бэйл (72).
Предупреждения: Начо (12), Варан (31), Рамос (44), Л. Суарес (44), Месси (45), Бэйл (76), Марсело (77), Ракитич (85).
Удаление: Роберто (45).

10 (5) удары(в створ) 14 (6)
фолы 19
6 угловые 5
5 офсайды 2
52 % владения мячом 48

Источник: еженедельник «Футбол»
Фото: официальный твиттер «Барселоны»

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