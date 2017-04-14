«Барселона» и «Бавария» нацелились на Паулиньо

«Барселона» и мюнхенская «Бавария» заинтересованы в услугах полузащитника китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо. Футболист сборной Бразилии хочет возобновить выступление в Европе.

В 2013 году каталонский клуб уже пытался приобрести Паулиньо у «Коринтианса», однако «Тоттенхэм Хотспур» опередил испанский гранд и купил его у бразильского клуба за € 20 млн. После этого в 2015 году он был продан китайскому клубу за € 13 млн.

В данный момент зарплата Паулиньо в «Гуанчжоу Эвергранд» составляет € 7 млн, но футболист готов играть в Европе и за меньшие деньги. Контракт игрока с «Гуанчжоу Эвергранд» в силе до 2019 года.

Фото: Global Look Press

Источник: UOL