«Барселона» и «Бавария» нацелились на Паулиньо

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

«Барселона» и мюнхенская «Бавария» заинтересованы в услугах полузащитника китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо. Футболист сборной Бразилии хочет возобновить выступление в Европе.

В 2013 году каталонский клуб уже пытался приобрести Паулиньо у «Коринтианса», однако «Тоттенхэм Хотспур» опередил испанский гранд и купил его у бразильского клуба за € 20 млн. После этого в 2015 году он был продан китайскому клубу за € 13 млн.

В данный момент зарплата Паулиньо в «Гуанчжоу Эвергранд» составляет € 7 млн, но футболист готов играть в Европе и за меньшие деньги. Контракт игрока с «Гуанчжоу Эвергранд» в силе до 2019 года.

Фото: Global Look Press
Источник: UOL

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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