«Барселона» и «Атлетико» заинтересованы в переходе Диего Косты

Нападающий «Челси» Диего Коста может продолжить карьеру в Примере. В переходе испанца заинтересованы «Барселона» и «Атлетико».

При этом возможный трансфер не состоится раньше грядущего лета, так как синие намерены удержать Косту как минимум до конца сезона.

Ранее английские СМИ сообщили, что главный тренер «Челси» Антонио Конте поссорился с Костой после того, как итальянец встал на сторону врачей команды, у которых возник конфликт с игроком. Также появилась информация, что футболист получил выгодное предложение от одного из китайских клубов. Конте в ответ заявил, что Коста тренируется индивидуально из-за проблем со спиной и никакого конфликта нет.

Фото: Global Look Press

Источник: The Independent