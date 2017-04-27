«Барселона» готова включить Альбу в сделку по защитнику «Атлетико» Тео

Автор: Еженедельник «Футбол» 0 Comments

Тео Эрнандес

«Барселона» поборется летом за защитника «Атлетико» Тео Эрнандеса, выступающего на правах аренды за «Алавес». Каталонцы готовы включить в сделку Жорди Альбу.

За 19-летнего игрока каталонскому клубу придется побороться с «Реалом», который сделал ему более выгодное в финансовом плане предложение.

Тем не менее, «Барселона», в свою очередь, готова дать игроку больше гарантий в спортивном плане.

В Мадриде, по всей видимости, Тео рассматривают в качестве сменщика Марсело, в то в время как «Барселона» видит в нем основного левого защитника и может расстаться с Жорди Альбой. Каталонцы готовы включить Альбу в сделку по Эрнандесу и отпустить его в «Атлетико».

Фото: Global Look Press
Источник: AS

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