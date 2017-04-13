«Барселона» готова продать Жереми Матье, Арда Тураном и Хавьера Маскерано

Руководство «Барселоны» планирует значительно изменить состав в летнее трансферное окно. Стали известны те футболисты, с которыми готовы расстаться каталонцы.

Защитники Жереми Матье и Хавьер Маскерано, а также полузащитник Арда Туран могут быть проданы в начале лета. Сумма возможных трансферов на данный момент неизвестна, но продажа данных игроков — приоритетная задача для сине-гранатовых.

В текущем сезоне Матье провел за «Барселону» 13 матчей и забил один гол. На счету Турана – 17 игр и три забитых мяча, Маскерано – 22 встречи.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports