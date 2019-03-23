«Барселона» готова продать Коутиньо, Дидье Дешам может возглавить «Ювентус». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 23 марта.
1. «Барселона» готова продать Филиппе Коутиньо
Бразилец стал игроком «сине-гранатовых» в январе 2018 года.
2. Дмитрий Тарасов проиграл апелляцию по алиментам и должен выплатить 7,5 млн рублей
Об этом рассказал адвокат Сергей Жорин.
3. Дидье Дешам — главный претендент на место Аллегри в «Ювентусе»
Бывший спортивный директор «Наполи» сообщил, что главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри принял решение покинуть клуб.
4.Лука Йович интересен «Баварии» и «Барселоне»
Сербский игрок принадлежит «Бенфике», но находится в аренде в «Айнтрахте».
5. У хавбека «Локомотива» Дмитрия Баринова в самолете случился конфликт с фанатом
Инцидент случился во время перелета в Казахстан.
Фото: Global Look Press