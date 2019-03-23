«Барселона» готова продать Коутиньо, Дидье Дешам может возглавить «Ювентус». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Коутиньо

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 23 марта.

1. «Барселона» готова продать Филиппе Коутиньо

Бразилец стал игроком «сине-гранатовых» в январе 2018 года.

2. Дмитрий Тарасов проиграл апелляцию по алиментам и должен выплатить 7,5 млн рублей

Об этом рассказал адвокат Сергей Жорин.

3. Дидье Дешам — главный претендент на место Аллегри в «Ювентусе»

Бывший спортивный директор «Наполи» сообщил, что главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри принял решение покинуть клуб.

4.Лука Йович интересен «Баварии» и «Барселоне»

Сербский игрок принадлежит «Бенфике», но находится в аренде в «Айнтрахте».

5. У хавбека «Локомотива» Дмитрия Баринова в самолете случился конфликт с фанатом

Инцидент случился во время перелета в Казахстан.

Фото: Global Look Press

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