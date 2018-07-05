«Балтика» заключила контракт с сыном Станислава Черчесова

Автор: Михаил Серебряков 0

Черчесов-младший

Новобранцем «Балтики» стал 23-летний вратарь Станислав Черчесов – сын главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Как сообщает официальный сайт калининградского клуба, контракт с голкипером заключен на два года.

Как сообщает официальный сайт калининградского клуба, контракт с голкипером заключен на два года.

Профессиональную карьеру Черчесов-младший начал в 2012 году. Выступал в Австрии за «Ваккер-2» (2012-2013), в России играл за молодежные команды «Амкара» (2013-2014) и московского «Динамо» (2014-2017), а также за новороссийский «Черноморец» (2017-2018).

В прошлом сезоне за «Черноморец» он провел 1 матч.

Фото: Официальный сайт ФК «Балтика»
Источник: Официальный сайт ФК «Балтика»

 

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