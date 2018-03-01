Бакамбу перешел из «Вильярреала» в «Бэйцзин Гоань»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Нападающий «Вильярреала» Седрик Бакамбу официально перешел в китайский клуб «Бэйцзин Гоань». Игрок подписал четырехлетний контракт с китайским клубом.

Сумма трансфера 26-летнего конголезского футболиста составила порядка € 74 млн, остальные детали сделки не разглашаются.

Бакамбу стал самым дорогим африканским игроком в истории футбола. Предыдущий самый дорогой трансфер африканского игрока был совершен в январе, когда нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг перешел в «Арсенал» примерно за € 63 млн.

В этом сезоне чемпионата Испании Бакамбу забил 9 голов в 15 матчах.

Фото: Global Look Press
Источник: BBC

 

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