Бакамбу перешел из «Вильярреала» в «Бэйцзин Гоань»

Нападающий «Вильярреала» Седрик Бакамбу официально перешел в китайский клуб «Бэйцзин Гоань». Игрок подписал четырехлетний контракт с китайским клубом.

Сумма трансфера 26-летнего конголезского футболиста составила порядка € 74 млн, остальные детали сделки не разглашаются.

Бакамбу стал самым дорогим африканским игроком в истории футбола. Предыдущий самый дорогой трансфер африканского игрока был совершен в январе, когда нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг перешел в «Арсенал» примерно за € 63 млн.

В этом сезоне чемпионата Испании Бакамбу забил 9 голов в 15 матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC