«Байер» выставил Хавьера Эрнандеса на трансфер

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

28-летний футболист «Байера» Чичарито зимой покинет команду. Об этом сообщают европейские СМИ.

Руководство «аспириновых» выставило мексиканского футболиста на трансфер. В текущем сезоне Эрнандес сыграл 15 матчей и сумел отличиться всего 5 раз. «Байер» планирует продать форварда за 25 миллионов евро.

В немецком клубе игрок выступает с 2015 года. В прошлом сезоне Чичарито стал лучшим бомбардиром «фармацевтов» по итогам внутреннего первенства, забив 26 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com

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