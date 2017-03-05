«Байер» уволил Роджера Шмидта

«Байер» отправил в отставку главного тренера Роджера Шмидта. Имя нового наставника будет названо в ближайшее время.

«Шмидт — это топ-тренер, и мы все уважаем его. Но сейчас команде нужны изменения, если мы хотим выполнить цели на сезон. Смена тренера должна придать новый импульс игрокам. У нас хорошая команда, но в этом сезоне это проявлялось не так часто«, — приводит пресс-служба «Байера» слова спортивного директора клуба Руди Феллера.

Шмидт возглавлял «аптекарей» с лета 2014 года. В первом сезоне «Байер» занял четвертое место в чемпионате, во втором — третье, а сейчас занимает девятую строчку в турнирной таблице.

Фото: Global Look Press

Источник: Bundesliga.com