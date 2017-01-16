«Байер» отдал Кириакоса Пападопулоса в аренду «Гамбургу»

Защитник «Байера» Кириакос Пападопулос продолжит карьеру в «Гамбурге. Клуб арендовал 24-летнего футболиста до конца сезона, информирует официальный сайт клуба.
Перед закрытием летнего трансферного окна Пападопулос был отдан в аренду «РБ Лейпциг», но не сумел закрепиться в составе и провел на поле в матчах Бундеслиги лишь 27 минут.
Fix! Kyriakos #Papadopoulos wechselt auf Leihbasis bis zum Sommer an die Elbe: https://t.co/NHMAlaGUR1 #nurderHSV pic.twitter.com/t9FaGwl0iD
— Hamburger SV (@HSV) 16 января 2017 г.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Гамбург»