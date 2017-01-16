«Байер» отдал Кириакоса Пападопулоса в аренду «Гамбургу»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments


Защитник «Байера» Кириакос Пападопулос продолжит карьеру в «Гамбурге. Клуб арендовал 24-летнего футболиста до конца сезона, информирует официальный сайт клуба.

Перед закрытием летнего трансферного окна Пападопулос был отдан в аренду «РБ Лейпциг», но не сумел закрепиться в составе и провел на поле в матчах Бундеслиги лишь 27 минут.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Гамбург»

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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