«Байер» отдал Кириакоса Пападопулоса в аренду «Гамбургу»



Защитник «Байера» Кириакос Пападопулос продолжит карьеру в «Гамбурге. Клуб арендовал 24-летнего футболиста до конца сезона, информирует официальный сайт клуба.

Перед закрытием летнего трансферного окна Пападопулос был отдан в аренду «РБ Лейпциг», но не сумел закрепиться в составе и провел на поле в матчах Бундеслиги лишь 27 минут.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Гамбург»