«Байер» может преобрести экс-полузащитника «Зенита» Виктора Жулиано

«Байер» заинтересован в приобретении полузащитника «Фенербахче» Жулиано. Сообщают турецкие СМИ.
В услугах 27-летнего бразильца заинтересованы несколько европейских клубов, но «Байер» является фаворитом на приобретение игрока.
В текущем сезоне Жулиано забил 13 голов и отдал две результативные передачи в 25 матчах за «Фенербахче». Хавбек перебрался в турецкий клуб в прошлом году из санкт-петербургского «Зенита».
Текущий контракт Жулиано с «Фенербахче» рассчитан до 2021 года.
Фото: Global Look Press
Источник: Sporx