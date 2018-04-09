«Байер» может преобрести экс-полузащитника «Зенита» Виктора Жулиано

Автор: Михаил Серебряков 0

Giuliano

«Байер» заинтересован в приобретении полузащитника «Фенербахче» Жулиано. Сообщают турецкие СМИ.

В услугах 27-летнего бразильца заинтересованы несколько европейских клубов, но «Байер» является фаворитом на приобретение игрока.

В текущем сезоне Жулиано забил 13 голов и отдал две результативные передачи в 25 матчах за «Фенербахче». Хавбек перебрался в турецкий клуб в прошлом году из санкт-петербургского «Зенита».

Текущий контракт Жулиано с «Фенербахче» рассчитан до 2021 года.

Фото: Global Look Press
Источник:  Sporx

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