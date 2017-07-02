«Байер» готов продать Чичарито

Автор: Евгений Морозов 0

Чичарито

Нападающий «Байера» и сборной Мексики Чичарито может начать следующий сезон в составе другой команды. На 29-летнего форварда претендуют «Тоттенхэм», «Вест Хэм» и «Лион».

Немецкий клуб согласен расстаться с игроком, чей контракт рассчитан до лета 2018 года, за 18 миллионов евро.

 В минувшем сезоне Чичиарито отыграл 36 матчей за «Байер», в которых забил 13 мячей и сделал четыре результативные передачи. Также в активе игрока один гол на Кубке конфедераций-2017 за Мексику.

Фото: Global Look Press
Источник: Bild

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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