«Аякс» выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов, «ПСЖ» поможет в восстановлении собора Парижской Богоматери. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 16 апреля.
1. Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответные матчи. «Аякс» выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов, «Барселона» разгромила «Манчестер Юнайтед»
2. «ПСЖ» намерен помочь в восстановлении собора Парижской Богоматери
Накануне в Нотр-Дам де Пари произошел пожар.
3. РФС запретил «Оренбургу» заявлять новых футболистов
Это произошло из-за жалобы футболиста Ильи Самошникова.
4. Сон Хын Мин пожертвовал 100 тысяч фунтов пострадавшим в Южной Корее
В результате пожара в Южной Корее уже уничтожено 120 домов.
5. «Манчестер Юнайтед» отказался от приобретения Коутиньо
Руководство «красных дьяволов», до недавней поры рассматривавшее приобретение бразильского футболиста, решило отказаться от трансфера.
Фото: Global Look Press