«Аякс» выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов, «ПСЖ» поможет в восстановлении собора Парижской Богоматери. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 16 апреля.

1. Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответные матчи. «Аякс» выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов, «Барселона» разгромила «Манчестер Юнайтед»

2. «ПСЖ» намерен помочь в восстановлении собора Парижской Богоматери

Накануне в Нотр-Дам де Пари произошел пожар.

3. РФС запретил «Оренбургу» заявлять новых футболистов

Это произошло из-за жалобы футболиста Ильи Самошникова.

4. Сон Хын Мин пожертвовал 100 тысяч фунтов пострадавшим в Южной Корее

В результате пожара в Южной Корее уже уничтожено 120 домов.

5. «Манчестер Юнайтед» отказался от приобретения Коутиньо

Руководство «красных дьяволов», до недавней поры рассматривавшее приобретение бразильского футболиста, решило отказаться от трансфера.

Фото: Global Look Press

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