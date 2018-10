«Аякс» и «Бенфика» в твиттере сравнили выпускников академий перед очным матчем в лиге чемпионов

Пресс-служба «Аякса» в твиттере обратилась к «Бенфике» перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов. Голладцы решили сравнить составы своих молодежных команд.

«Вот символическая сборная нашей молодежной академии. Сможете перебить?» – написали в голландском клубе.

«Нет ничего более простого. Держите! Эйсебио был подписан в возрасте 18-ти лет, поэтому тоже считается», – ответил португальский.

Hi, @SLBenfica ! This is our Youth Academy XI.

Can you beat this? 😏#UCL #ajaben pic.twitter.com/Oy05xucHnt

— AFC Ajax (@AFCAjax) 23 октября 2018 г.