«Аякс» и «Бенфика» в твиттере сравнили выпускников академий перед очным матчем в лиге чемпионов

Автор: Евгений Морозов 0

Пресс-служба «Аякса» в твиттере обратилась к «Бенфике» перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов. Голладцы решили сравнить составы своих молодежных команд. 

«Вот символическая сборная нашей молодежной академии. Сможете перебить?» – написали в голландском клубе.

«Нет ничего более простого. Держите! Эйсебио был подписан в возрасте 18-ти лет, поэтому тоже считается», – ответил португальский.

«Аякс» примет «Бенфику» в 22:00 по московскому времени в рамках Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press
Источник: Твиттер «Аякса»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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